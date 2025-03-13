نفوق 1000 طائر، ننشر الحصر المبدئي لخسائر حريق مزرعة الفيوم

أكد " عيد. أ. أ " مالك المزرعة المحترقة بمحافظة الفيوم، أن الحصر المبدئي لخسائر الحريق أظهر أن النيران أدت إلى نفوق 1000 طائر، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق بمزرعة الدواجن بعزبة خفاجة بمركز الفيوم، دون وقوع إصابات بشرية قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى الأراضي الزراعية المجاورة.

انفجار أسطوانات الغاز في مزرعة دواجن

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالى، بانفجار عدد من أسطوانات الغاز داخل مزرعة دواجن بعزبة خفاجة بجوار بتروسيلا بدائرة المركز، مما تسبب فى اشتعال النيران بالمزرعة.

على الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الحماية المدنية و9 سيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى الأراضي المجاورة، وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق وجود تسريب من اسطوانة غاز كانت تستخدم في التدفئة، ما أدى إلى اندلاع النيران داخل المزرعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.

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