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حوادث

الأمن ينهي خصومة ثأرية في الفيوم (صور)

تقديم الكفن، فيتو
تقديم الكفن، فيتو

أنهت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع القضاء العرفي، خصومة ثأرية بين عائلتي"دكروري، ولملوم"، بقرية منشأة الجزائر، بمركز الفيوم، وقد قرر المحكمين تقديم الكفن إلى أصحاب الحق، وتم للتنفيذ تحت إشراف قوة من مركز شرطة الفيوم، وشهد مراسم الجلسة العرفية اللواء أحمد محسن مساعد مدير أمن الفيوم واللواء محمد العربي مدير مباحث المديرية، والعميد حسن عبد الغفار رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد أبو بكر مأمور مركز شرطة الفيوم والعقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز شرطة الفيوم، والرائد أحمد فريتم رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم والنقيب إبراهيم عيسى معاون مباحث المركز.

أحداث القضية التي أدت الي خصومة ثأرية

ترجع وقائع الخصومة الثأرية إلى عام 2024 عندما نشبت مشاجرة  بين أبناء العائلتين، أسفرت عن مقتل واحد من طرفي المشاجرة نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وفرضت كردونا أمنيا حول منازل العائلتين، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمون الي محكمة جنايات الفيوم.

إقناع العائلتين بالصلح

سعت القيادات الشعبية والأمنية للتوفيق بين العائلتين واستمرت المشاورات عدة جلسات حتي اقتنع كبار العائلتين بالصلح تحت إشراف أمني، وحضر من المحكمين العرفيين الشيخ خالد القيسي، المنسق العام للجنة المصالحات بالمنطقه الأزهرية بمحافظة الفيوم، والشيخ محمود حسانين نائب رئيس لجنه المصالحات، وعماد العزباوي المنسق العام للجنة المصالحات وفض المنازعات، وجميع أبناء عائلة دكروري، وأبناء عائله لملوم، وعدد كبير من عائلات قرية منشاة الجزائر، والقيادات الشعبية والتنفيذية بمركز الفيوم.

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وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتم تقديم الكفن وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر وقد لاقى ذلك استحسانًا وقبولًا، وتركت مردودًا إيجابيًا وأثرا طيبا في نفوس المواطنين مثمنين الجهود والمبادرات التي تقوم بها الوزارة الداخلية من أجل حفظ الأمن والاستقرار.

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