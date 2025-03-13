الجمعة 14 مارس 2025
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انفجار أسطوانات الغاز في مزرعة دواجن بالفيوم

لحظة انفجار أسطوانات
لحظة انفجار أسطوانات الغاز، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، من السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بعزبة خفاجة بمركز الفيوم، دون وقوع إصابات بشرية، قبل أن تمتد ألسنة اللهب الي الأراضي الزراعية المجاورة.

انفجار أسطوانات الغاز في مزرعة دواجن

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالي، بانفجار عدد من أسطوانات الغاز داخل مزرعة دواجن بعزبة خفاجة بجوار بتروسيلا بدائرة المركز، مما تسبب فى اشتعال النيران بالمزرعة، على الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الحماية المدنية و9 سيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب الي الأراضي المجاورة، وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق وجود تسريب من اسطوانة غاز كانت تستخدم في التدفئة، ما أدى إلى اندلاع النيران داخل المزرعة.

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وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.

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