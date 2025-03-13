أخبار مصر اليوم: حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025.. الفئات المسموح لها دخول امتحانات الثانوية بالنظام الجديد.. صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار الإسماعيلية

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

الجامع الأزهر يواصل استقبال رواده من مصر والعالم لأداء صلاتي العشاء والتراويح (صور)

واصل الجامع الأزهر، اليوم الخميس، في الليلة الرابعة عشرة من شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، فتح أبوابه لاستقبال آلاف المصلين من أنحاء الجمهورية ومن جميع دول العالم لأداء صلاتي العشاء والتراويح في رحابه الطاهرة، مصطفين بقلوب تناجي الخالق وأرواح ترفعُ أكف الضراعة إليه تعالى أن يجعل من هذه الأيام المباركة رحمة بهم، وغفرانا لهم، وعتقا لهم من النار.

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق السبت المقبل

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح يوم السبت على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء ومحافظة الوادى الجديد، وذلك على فترات متقطعة.

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025 قبل عيد الفطر

يزداد البحث من قبل المواطنين وأصحاب المعاشات والمستفيدين منه حول حقيقة تبكير صرف معاشات شهر أبريل لعام 2025.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

يبحث العديد من المستفيدين من معاش تكافل وكرامة عن موعد صرف معاش شهر مارس وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس السبت بالزيادة الجديدة

التعليم تحدد الفئات المسموح لها دخول امتحانات الثانوية بالنظام الجديد

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على النظام الجديد للعام الدراسي 2024-2025.

الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس ليلا

وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بعض النصائح للمواطنين للتعامل مع الطقس الذي تتعرض له البلاد حاليا، مطالبة بعدم تخفيف الملابس خاصة لصغار وكبار السن فى فترات الليل تجنبا لنزلات البرد

أشرف كابونجا يحتفل بدخوله موسوعة جينيس بعد سحب قطار يزن 278 طنًا بأسنانه (فيديو وصور)

حقق المصري أشرف كابونجا إنجازًا عالميًا جديدًا بعدما نجح في سحب قطار يزن 278 طنًا باستخدام أسنانه، في مشهد أبهر الحضور وحطم الأرقام القياسية.

رئيس الوزراء يوجه بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار الإسماعيلية

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لمصابي حادث التصادم الذي وقع بين قطار وسيارة ميني باص بخط القنطرة شرق/بئر العبد بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة بالإسماعيلية.

وزيرة التنمية المحلية: تقديم مساعدات عاجلة لأسر المصابين والمتوفين بحادث قطار القنطرة

تتابع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تداعيات حادث التصادم الذي وقع بين قطار وسيارة ميني باص بخط القنطرة شرق/بئر العبد بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة بالإسماعيلية، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

الصحة: وفاة 8 وإصابة 12 آخرين في تصادم قطار مع سيارة ميني باص بالإسماعيلية

تابع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لمصابي حادث تصادم قطار مع سيارة ميني باص، اليوم الخميس، بطريق جلبانة القنطرة شرق، بمحافظة الإسماعيلية

أول قرار لوزير النقل بعد حادث قطار الإسماعيلية

في أول تحرك عاجل من وزير النقل بعد حادث قطار القنطرة، قام الوزير بمخاطبة وزارة التنمية المحلية لسرعة التنسيق مع المحافظات لوضع حل لأزمة المزلقانات غير الشرعية والعمل على غلقها تماما

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