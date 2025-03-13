رسميًا السكك الحديدية تكشف تفاصيل حادث قطار القنطرة شرق

أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه أثناء عبور قطار رقم 293 ركاب بخط القنطرة شرق/بئر العبد في المسافة بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة حدث اصطدام للقطار مع ميني باص كان يعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير معد للعبور مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات بين ركاب الميني باص.

وناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين وقائدي المركبات بالالتزام بالعبور من الأماكن المعدة للعبور فقط وهي المزلقانات التابعة لهيئة السكك الحديدية وعدم العبور نهائيا من الأماكن غير المعدة للعبور حيث تتسبب هذه السلوكيات السلبية في ازهاق الارواح وهو ما سبق وناشدت به الهيئة السادة المواطنين وقائدي المركبات عبر كافة وسائل الإعلام بشكل مستمر نظرا لما ينجم عن مثل هذه السلوكيات السلبية من أضرار جسيمة وإزهاق للأرواح.

وتوجه فور وقوع الحادث الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى موقع الحادث ومستشفى القنطرة شرق الذي تم نقل المصابين اليه.

كما تقدمت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالدعاء بالشفاء العاجل للمصابين وبخالص التعازي لأسر المتوفين وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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