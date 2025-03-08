الأحد 09 مارس 2025
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"فقد بصره وامتلك البصيرة".. طالب أزهري يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر (فيديو)

صلاة التراويح في
صلاة التراويح في الجامع الأزهر، فيتو
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نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف مقطعا خاصا من صلاة التراويح من الجامع الأزهر التي أقيمت مساء اليوم السبت وسط أجواء إيمانية خاصة.

وأم المصلين في صلاة أمس محمد أحمد حسن، الطالب بمعهد أبو قير الثانوي الأزهري، وهو من ذوي القدرات الخاصة.

وكتبت الصفحة الرسمية للأزهر: "فقد بصره، إلا أنه امتلك البصيرة التي أهَّلته لأن يؤمَّ المصلين بصلاة التراويح بالجامع الأزهر في تاسع ليالي شهر رمضان الفضيل.. محمد أحمد حسن، الطالب بمعهد أبو قير الثانوي الأزهري، يؤمُّ المصلين برواية قُنبل عن ابن كثير المكي".

وينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح طوال أيام الشهر الفضيل عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك صفحة الجامع الأزهر، كما تُبث على عدد من القنوات الفضائية، أبرزها القناة الأولى، القناة الفضائية المصرية، قناة الناس، إضافة إلى إذاعة القرآن الكريم على الراديو.  

ويُحيي الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: مقارئ قرآنية، ملتقيات دعوية عقب الصلوات، دروسًا علمية بين التراويح، صلاة التهجد في العشر الأواخر، تنظيم موائد إفطار يومية للطلاب الوافدين، إضافة إلى احتفالات خاصة بالمناسبات الرمضانية، وذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف لنشر العلوم الشرعية وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.

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