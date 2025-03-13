جدول الثانوية العامة بين مؤيد ومعارض.. خبير تربوي يكشف المميزات والعيوب.. التعليم: يتيح للطلاب فرصة للمراجعة.. وأولياء الأمور: يقلل الرهبة والقلق لدى الطلاب

امتحانات الثانوية العامة، بدأ العد التنازلي لانطلاق ماراثون الثانوية العامة 2025، بعد اعتماد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024-2025.

واعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وحرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

وبعد اعتماد الجدول كان هناك آراء مؤيدة ومعارضة لجدول الثانوية العامة هذا العام، وهو ما نرصده خلال التقرير التالي:

كشف الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، مميزات وعيوب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، بعد اعتماده رسميا من قبل وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2025

وقال الخبير التربوي أنه من مميزات جدول الثانوية العامة 2025 هي:

امتحانات الثانوية العامة 2025

_ الإعلان المبكر عنه وهو ما يتيح الفرصة للطالب للاستعداد بشكل جيد للامتحانات وتنظيم وإدارة وقته.

_ مراعاة التدرج من السهل إلى الصعب في المواد وهو مبدأ معروف في القياس والتقويم التربوي.

_ البدء بالمواد غير المضافة للمجموع وهو ما بعتبر تدريبا للطالب ووسيلة للتخلص من قلق الامتحانات.

_ وجود فواصل زمنية مناسبة بين كل مادة والتي تليها.

_ مراعاة التوازن بين الشعب المختلفة مع وجود اختلافات بسيطة حسب طبيعة كل شعبة.

أما عن عيوب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 فتشمل:

_ وجود فاصل بسيط بين مواد التربية الوطنية والتربية الدينية وبين مادة اللغة الأجنبية الثانية وهو ما سيؤدي إلى تكريس جهود الطالب لمذاكرة اللغة الأجنبية الثانية بالإضافة إلى أن وجود مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية في يوم واحد وقبل امتحان اللغة الأجنبية الثانية بيوم واحد فقط يوحي بعدم أهمية هذه المواد ويؤكد على عدم الاهتمام بها، وهو بلا شك يمثل رسالة سلبية للطلاب حيث إن هذه المواد يجب أن تأخذ حظها من الاهتمام.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

كما استطلعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، آراء وتعليقات وملاحظات العديد من أولياء أمور طلاب الشهادة الثانوية العامة، عقب اعتماد جدول الامتحانات من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، امس الثلاثاء.

مؤسس "أمهات مصر" تعرض آراء وملاحظات أولياء الأمور علي جدول امتحانات الثانوية العامة

وقالت عبير أحمد، في تصريحات صحفية: إن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الذي اعتمده الوزير بشكل عام جيد، حيث بدأ الجدول بأداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، وهو ما يقلل الرهبة والقلق لدي الطلاب من بداية الامتحانات، بالإضافة إلي أن هناك فترة زمنية معقولة بين معظم الامتحانات وهي 3 أيام، أما آخر امتحان بالنسبة للعلمي علوم والأدبي، الأحياء والإحصاء يوجد أسبوع تقريبا قبلها.

مؤسس "أمهات مصر" تستطلع رأي أولياء الأمور علي جدول امتحانات الثانوية العامة

وتابعت: علمي رياضة بين امتحان الرياضة البحتة والرياضة التطبيقية 3 أيام فقط، وشكاوي من الطلاب أن الامتحانات ساعتين فقط، وأولياء الأمور يطالبون بتعديل مواعيد علمي رياضة ويكون الوقت كافي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

وتفاعل أولياء أمور الطلاب علي صفحة اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، في الفيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "الحمد لله الفرق بين مواعيد الامتحانات مناسب والترتيب كمان كويس جدا"، بينما ذكرت ولي أمر أخري: "بالنجاح والتوفيق، بس ليه وقت الرياضة ساعتين والوقت مش بيكفي الطلبة ودي كانت شكوى في السنين اللي فاتت".

واستكملت ولي أمر: "جدول مضغوط وفترات قليلة بين المواد، الله المستعان ربنا معاهم ويوفقهم اللهم آمين"، وتابعت أخرى: "مش حلو الجدول، المواد الصعبة قبلهم تلات أيام، والإحصاء أسبوع، طيب كان خلي التاريخ قبله أسبوع".

ومن جانبها، وجهت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، حديثها للطلاب، قائله: "أبطال الثانوية العامة، خلاص الجدول نزل والعد التنازلي بدأ! دلوقتي أهم حاجة تنظم وقتك كويس، تركز على اللي محتاج تقويه، وتراجع أول بأول. حلّ امتحانات كتير عشان تتعود على طريقة الأسئلة وتعرف تدير وقتك صح. وكمان متنساش ترتاح وتنام كويس عشان مخك يفضل شغال بأفضل شكل. شد حيلك، وربنا معاك".

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، قرارا بتكليف خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات، رئيسا لامتحانات الثانوية العامة 2025، والدكتور رمضان محمد رمضان نائبا له.

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