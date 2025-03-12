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حار نهارا، حالة الطقس غدا الخميس 13-3-2025

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري، وكذلك على السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية، وجنوب سيناء ومائلا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا الخميس 13-3-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس اليوم الأربعاء 12 -3- 2025 بوادي النطرون

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 17
 

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