الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بموجة حارة تنتهى منتصف الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية.

وقالت غانم فى تصريحات خاصة لفيتو، إن الطقس مازال باردا ليلا لذلك أنصح بعدم تخفيف الملابس خاصة لصغار وكبار السن تجنبا لنزلات البرد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع عودة انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى نهاية الأسبوع المقبل لتعود إلى معدلاتها الطبيعية حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى للقاهرة الكبرى من 24: 25 درجة مئوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري وعلى السواحل الغربية،و على السواحل الشرقية، وجنوب سيناء ومائلا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى:17.

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