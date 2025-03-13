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خارج الحدود

بوتين: نوافق على مقترح وقف القتال في أوكرانيا ولكن بشرط

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس: إن موسكو توافق على المقترحات بشأن إنهاء الأعمال القتالية، لكنها تنطلق من مبدأ أن ذلك ينبغي أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد، ويزيل أسباب الأزمة.

بوتين: نوافق على الاقتراح بإنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا 
 

وأضاف بوتين "روسيا تؤيد وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مع أوكرانيا، لكن السؤال هو كيف سيتم استغلال هذه الفترة".

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الكرملين: بوتين قد يعلق اليوم على مقترح وقف اطلاق النار في أوكرانيا


وتابع: أنه من المهم معالجة الأسباب الجذرية للأزمة. مشيرا إلى وجود تفاصيل دقيقة في مسألة الاتفاقية المؤقتة لوقف إطلاق النار، كما طرح سؤالا حول كيفية مراقبة تصرفات أوكرانيا خلال فترة الهدنة.

بوتين: الوضع في منطقة كورسك تحت السيطرة بالكامل

واستطرد: أوكرانيا يجب أن تطلب بإلحاح من الأمريكيين وقف إطلاق النار بناء على الوضع على الأرض، مشيرا إلى أنه من غير الواضح من سيصدر أوامر بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا وما سيكون ثمنها، وأكد بوتين أن القوات الروسية تتقدم على جميع جبهات القتال تقريبا.

وأوضح بوتين أن الوضع في منطقة كورسك تحت السيطرة بالكامل، مضيفا أن مجموعة المقاتلين الأوكرانيين الذين اجتاحوا مقاطعة كورسك الحدودية يعانون من حصار خانق، ولن يكون لديهم سوى خيار الاستسلام أو الموت.

كما لفت الرئيس الروسي إلى أن أوكرانيا قد تستخدم وقف إطلاق النار المؤقت للتعبئة القسرية وإمدادات الأسلحة وعلى وجه الخصوص في مقاطعة كورسك، ومن الضروري تحديد كيفية السيطرة على هذا الأمر.

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بوتين أوكرانيا موسكو روسيا

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