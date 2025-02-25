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النيل للإعلام بملوى ينظم ندوة توعوية لتعزيز الولاء والانتماء الوطني (صور)

النيل للإعلام بملوى
النيل للإعلام بملوى ينظم ندوة توعوية لتعزيز الولاء والانتماء

نظم مركز النيل للإعلام بملوى، بمحافظة المنيا، ندوة توعوية بعنوان "تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني لدى الشباب"، بالتعاون مع الإدارة التعليمية بملوى، وذلك في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات.

 

 رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

جاء تحت رعاية ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبإشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي، استضافت الندوة اليوم الثلاثاء مجموعة من الطلاب من مدرسة ملوى الثانوية بنين.

مدير مركز النيل للإعلام بملوي 

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من حسن سيد الراجحى، مدير مركز النيل للإعلام، حيث أكد على أهمية الحملة التوعوية في تعزيز الهوية الوطنية المصرية وتنمية الوعي القومي بين الشباب، وأشار إلى ضرورة إعداد أجيال جديدة ترتكز فيها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية.

 

 كلية البنات بجامعة الأزهر

وعلق الدكتور محمد حسن سعداوى، أستاذ مساعد بقسم الخدمة الاجتماعية في كلية البنات بجامعة الأزهر، عن أهمية تعزيز قيم الانتماء والولاء كوسيلة لمواجهة التطرف والإرهاب.. مؤكدًا على ضرورة التفكير العقلاني وعدم الانسياق وراء الأفكار المغلوطة، مشددًا على أن حب الوطن هو واجب وطني يتطلب الاعتزاز به من خلال العلم والعمل.

 

مسؤولة البرامج بمركز النيل للإعلام 

كما تناولت الدكتورة أسماء عبد الفتاح، مسؤولة البرامج بالمركز، أهمية التريث قبل تبني أي موقف سياسي، مشيرةً إلى دور التاريخ في توجيه الاستراتيجيات السياسية.

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مركز النيل للإعلام بملوى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات مدير مركز النيل للإعلام بملوي كلية البنات بجامعة الأزهر مسؤولة البرامج بمركز النيل للإعلام الدكتورة أسماء عبد الفتاح

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