حضور جماهيري كبير في حفل التهامي بقصر الأمير طاز (فيديو صور)

أحيا الشيخ محمود التهامي وفرقته الموسيقية، حفله مساء اليوم السبت، ضمن البرنامج الثقافي لقطاع صندوق التنمية الثقافية للاحتفال بشهر رمضان المبارك.

ووسط حضور جماهيري كبيرى، صدح الشيخ محمود التهامي بأناشيد وابتهالات ومدائح صوفية للاحتفال بشهر رمضان الكريم، وذلك بقصر الأمير ظاز بحي الخليفة.

ويعد الشيخ محمود ياسين التهامي من أشهر المنشدين المصريين وله نصيب من الشهرة العالمية، كما قام بتأسيس مدرسة لتعليم الإنشاد الديني والابتهالات والمقامات الموسيقية وفن الصولفيج والتواشيح وعلم التجويد.

فعاليات صندوق التنمية الثقافي

وتواصلت اليوم فعاليات صندوق التنمية الثقافية بليالي شهر رمضان الكريم حيث قدم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الازهر عرض جديد لفرقة (التنورة التراثية)، والذي يجسد أحد أقدم الفنون الاستعراضية الصوفية، حيث تستعرض أعمالها بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية وهي: (الربابة، السلامية، المزمار، الصاجات والطبلة).

وفي الاسكندرية، قدم مركز الحرية للإبداع عرض مسرحي غنائي رمضاني لفريق الشرق بعنوان "ليالي soul".

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