الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حضور جماهيري كبير في حفل التهامي بقصر الأمير طاز (فيديو صور)

حفل التهامي بقصر
حفل التهامي بقصر الأمير طاز، فيتو

أحيا الشيخ محمود التهامي وفرقته الموسيقية، حفله مساء اليوم السبت، ضمن البرنامج الثقافي لقطاع صندوق التنمية الثقافية للاحتفال بشهر رمضان المبارك. 

ووسط حضور جماهيري كبيرى، صدح الشيخ محمود التهامي بأناشيد وابتهالات ومدائح صوفية للاحتفال بشهر رمضان الكريم، وذلك بقصر الأمير ظاز بحي الخليفة. 

 

 ويعد الشيخ محمود ياسين التهامي من أشهر المنشدين المصريين وله نصيب من الشهرة العالمية، كما قام بتأسيس مدرسة لتعليم الإنشاد الديني والابتهالات والمقامات الموسيقية وفن الصولفيج والتواشيح وعلم التجويد. 

 

فعاليات صندوق التنمية الثقافي

وتواصلت اليوم فعاليات صندوق التنمية الثقافية بليالي شهر رمضان الكريم حيث قدم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الازهر عرض جديد لفرقة (التنورة التراثية)، والذي يجسد أحد أقدم الفنون الاستعراضية الصوفية، حيث تستعرض أعمالها بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية وهي: (الربابة، السلامية، المزمار، الصاجات والطبلة).

وفي الاسكندرية، قدم مركز الحرية للإبداع عرض مسرحي غنائي رمضاني لفريق الشرق بعنوان "ليالي soul".                                                            

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ ياسين التهامي الشيخ محمود التهامي المبتهل محمود الهامي قصر الامير طاز

مواد متعلقة

حفل "التهامى" ضمن فعاليات صندوق التنمية في رمضان
ads

الأكثر قراءة

حسين فهمي يفجر مفاجأة بشأن مزاعم انتحار سعاد حسني (فيديو)

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

حسين فهمي يكشف سر غضبه من فاتن حمامة ورأيه في محمد رمضان (فيديو)

إيفرتون يتعادل مع وولفرهامبتون 1-1 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

"فقد بصره وامتلك البصيرة".. طالب أزهري يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر (فيديو)

حسين فهمي يكشف سر مكالمة سعاد حسني المسجلة قبل رحيلها بـ3 أيام (فيديو)

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

بيراميدز يفوز على المقاولون العرب ويصعد لدور الثمانية في كأس مصر

منوعات

المزيد

سقوط مأساوي ينهي حياة مؤثرة بلغارية في جبال سنودونيا

اغتصاب جماعي في الهند لمواطنة وسائحة إسرائيلية

شبرا تتألق بروح الوحدة الوطنية، مائدة إفطار رمضانية تجمع المسلمين والأقباط (فيديو وصور)

هندي يدخل موسوعة جينيس بسبب شعر وجهه

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم السبت 8/3/2025

أسعار السكر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

جودر ينقذ زوجته ويقضي على شومان في الحلقة 7 من مسلسل جودر 2 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء تسهيل الولادة في اليوم التاسع من رمضان 2025

المجددون، عطاء بن أبي رباح فقيه مكة المكرمة

درس التراويح بالجامع الأزهر: التكافل في الإسلام يتجاوز الجانب المادي إلى أبعادٍ أشمل

المزيد
الجريدة الرسمية