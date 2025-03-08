السبت 08 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مراكز إبداع التنمية الثقافية يستقبل فعاليات فنية وثقافية مختلفة في رمضان

مجلس الصلاة على النبي،
مجلس الصلاة على النبي، فيتو

في إطار البرنامج الثقافي والفني الذي يقدمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي بمراكز الإبداع المتنوعة خلال شهر رمضان، يشهد مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، في التاسعة مساء غدًا الأحد (9 رمضان) أمسية دينية يُحيِيها "مجلس الصلاة على النبي" مع الشيخ حسين البيومي رئيس رابطة مجالس الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم بمصر والعالم الإسلامي.

 

 

قصائد التراث الصوفي

 

ينفرد المجلس بتقديم قصائد التراث الصوفي على الدفوف دون غيرها من الآلآت الموسيقية في ليلة تُثريها قصائد الإمام البوصيري، الإمام أبو حنيفة النعمان، وتنفرد بقصائد كتبها نُخبة من علماء الأزهر الشريف والائمة.

كما يستضيف بيت الشعر العربي بمنزل الست وسيلة -خلف الجامع الأزهر- الأمسية الفنية "أهو جه ياولاد"  لفرقة الورشة المسرحية مع المخرج "حسن الجريتلي" والورشجية والمدرب بهاء طلبه. 

"الورشة"  أول فرقة مسرحية مستقلة، تأسست عام ١٩٨٧ لمؤسسها حسن الجريتلي، وقد أسهمت طوال ٣٨ عامًا من التجريب المستمر في تحويل الأشكال المصرية الشعبية والتراثية المهددة بالاندثار إلى تصورات مسرحية حديثة.

أما ورشة "اعداد الممثل" فتستأنف تدريباتها ببيت السحيمي، الورشة اعداد واشراف المخرج المسرحي "محمود السيد".. تهدف الورشة إلى اكتشاف ودعم المواهب الشابه بمختلف المحافظات. كما تتوالى عروض فرقة النيل للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة مساءًا ببيت السحيمي.

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