صندوق التنمية الثقافية يواصل احتفالات رمضان بفعاليات فنية متنوعة

يواصل قطاع صندوق التنمية الثقافية برنامجه الثقافي والفني احتفالًا بشهر رمضان المبارك، حيث تُقام مساء غدًا (الأربعاء 12 مارس – 12 رمضان) مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تجمع بين العروض التراثية والأنشطة الإبداعية واللقاءات الثقافية المتميزة.

صالون زاهي حواس بقصر الأمير طاز

حيث يشهد قصر الأمير طاز بالخليفة في الثامنة والنصف مساءًا عرضًا فنيًا لفرقة (الأنامل الصغيرة)، حيث يقدم الأطفال المشاركون فقرات إبداعية متنوعة تعكس مواهبهم في مجالات الغناء والاستعراض، في أجواء احتفالية مبهجة..

يعقبها ندوة ثقافية هامة تنظمها مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث في الساعة العاشرة، ضمن انطلاق أولى فعاليات الصالون الثقافي للمؤسسة، حيث يحل عالم الآثار الدكتور زاهي حواس ضيفًا للحديث عن أحدث الاكتشافات الأثرية في هرم الملك خوفو والأقصر وغيرها من المواقع الأثرية الهامة.. تدير الندوة الفنانة والإعلامية ندى بسيوني.

التنورة التراثية في قبة الغوري



وفي قبة الغوري، تقدم فرقة التنورة التراثية عرضًا مميزًا يجسد أحد أقدم الفنون الاستعراضية الصوفية، حيث تمتزج الحركات الدائرية الراقصة مع الإيقاعات الموسيقية التقليدية، في مشهد يعكس جماليات التراث المصري.

وفي مركز إبداع الطفل "بيت العيني"، يقيم فنان الكاريكاتير (أحمد بلال) ورشة لتعليم الأطفال تقنيات هذا الفن، إلى جانب ورش فنون زخرفية بعنوان "زخارف رمضان" التي تتيح لهم فرصة تصميم أنماط زخرفية مستوحاة من الأجواء الرمضانية.

فعاليات بيت السحيمي ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط

بينما يشهد بيت السحيمي فعالية جديدة من فعاليات ورشة "إعداد الممثل" تحت إشراف وتدريب المخرج المسرحي محمود السيد، والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على أساسيات الأداء التمثيلي، من خلال مجموعة من التمارين العملية والتطبيقات المسرحية.

كما يستمر مركز الحرف التقليدية بالفسطاط في تقديم معرضه الدائم، الذي يضم مجموعة متنوعة من المنتجات الحرفية الأصيلة، مثل الخزف، النحاس، الخيامية، الحُلي، والنجارة، حيث يُتاح للزوار فرصة التعرف على جماليات الحرف التراثية المصرية واقتناء قطع فنية مميزة تحمل طابع الأصالة والإبداع.

وفي إطار جهوده لدعم الثقافة ونشر المعرفة، يشارك صندوق التنمية الثقافية في معرض فيصل للكتاب، الذي يُقام في الفترة من 13 إلى 20 مارس، حيث يقدم مجموعة من الإصدارات المتميزة في مختلف المجالات الثقافية والفنية، بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية وورش فنية للأطفال، تتيح لهم فرصة التعبير عن إبداعاتهم والتعرف على الفنون التراثية بأسلوب مبتكر.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود قطاع صندوق التنمية الثقافية لإثراء المشهد الثقافي والفني خلال الشهر الكريم، عبر تقديم عروض فنية وتراثية، وورش تفاعلية تسهم في تنمية الإبداع والمهارات الفنية لدى الجمهور من مختلف الأعمار.

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