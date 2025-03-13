الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توزيع 2 طن لحوم على الأُسر الأولى بالرعاية بالإسماعيلية (صور)

جانب من تسلم اللحوم،
جانب من تسلم اللحوم، فيتو

سلمت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية،  مديرية التضامن الاجتماعي، 2 طن  من اللحوم بحضور ممثلي المديريتن، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، والتي يتم توزيعها طبقًا للكشوف المعتمدة والمجهزة من الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة. 

جامعة الإسماعيلية الأهلية تعقد الاجتماع التحضيري الأول لمؤتمر البحوث الطلابية (صور)

القبض على المتهم بالاعتداء على شاب بسلاح ناري في الإسماعيلية

تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة وصول الدعم لمستحقيه وفقًا لقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والتي تتكفل بحصر الأسر الأولى بالرعاية، ما يساهم في توفر الحماية المجتمعية لهم. 

جانب من تسلم اللحوم،  فيتو
جانب من تسلم اللحوم،  فيتو

حرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه 

 يأتي ذلك في إطار حرص أجهزة الدولة على وصول الدعم بكافة صوره إلى مستحقيه، وكذلك في ضوء مشروع صكوك الإطعام التي تتبناه وزارة الأوقاف والذي يوفر كميات كبيرة من اللحوم والتي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين ومستحقي تكافل وكرامة بمحافظة الإسماعيلية.  

جانب من تسلم اللحوم،  فيتو
جانب من تسلم اللحوم،  فيتو


وعلى صعيد آخر أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن إطلاق مسابقة "أهل الخير" لاختيار حملة الإطعام الأكثر تأثيرًا في رمضان لهذا العام. 

 

ودعت وزارة التضامن الاجتماعي  كل من نظّم حملة إطعام خلال الشهر الفضيل للتقدّم والمنافسة على لقب أهل الخير لهذا العام. 

 

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن الموعد النهائي للمشاركة في المسابقة هو يوم ٢٧ رمضان، وذلك من خلال هذا الرابط  

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصكوك لحوم الصكوك محافظ الإسماعيلية الاسماعيلية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية اوقاف الاسماعيلية الاسر الاولي بالرعاية

مواد متعلقة

جامعة الإسماعيلية الأهلية تعقد الاجتماع التحضيري الأول لمؤتمر البحوث الطلابية (صور)

القبض على المتهم بالاعتداء على شاب بسلاح ناري في الإسماعيلية

احتفالية كبرى لإعادة افتتاح النصب التذكاري في جبل مريم بالإسماعيلية

نجاح 7164 مواطنًا في محو الأمية بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

خطة الأهلي لفريق الكرة حال الانسحاب من الدوري والرابطة

حقيقة تراجع الأهلي عن قرار الانسحاب من الدوري

زغلول صيام يكتب: غاب القانون فانتشرت الفوضى في كرة القدم المصرية.. ليس من صلاحيات مجلس الخطيب قرارانسحاب الأهلي من الدوري!

سر غضب الخطيب واتخاذه قرارًا بعدم خوض مباراة القمة بحكام مصريين

حقيقة اجتماع الخطيب ووزير الرياضة لحل أزمة مباراة القمة

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

من بينها ديانة رئيس الجمهورية.. أبرز مواد مسودة الإعلان الدستوري في سوريا (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

سيدي سينك تنضم لطاقم عمل فيلم “Spider-Man 4”

اكتشاف آثار ديناصورات كانت قشرة بيوضها جلدية في الصين

ماسك يؤدب مؤسس تويتر ويغلق حسابه بالمنصة، والنشطاء: دورسي أغلق آلاف الأكونتات

صينية تستنسخ كلبها مقابل 22 ألف دولار، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-3-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية، عيار 21 يسجل 310 ريالات

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 لزمات لأحمد أمين في مسلسل النص (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في فتوحات العراق

من هم الورثة في الإسلام ومن يرث ومن لا يرث وأسباب الحرمان؟ تعرف على موقف الشرع

المزيد
الجريدة الرسمية