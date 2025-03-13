توزيع 2 طن لحوم على الأُسر الأولى بالرعاية بالإسماعيلية (صور)

سلمت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، مديرية التضامن الاجتماعي، 2 طن من اللحوم بحضور ممثلي المديريتن، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، والتي يتم توزيعها طبقًا للكشوف المعتمدة والمجهزة من الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة.

تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة وصول الدعم لمستحقيه وفقًا لقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والتي تتكفل بحصر الأسر الأولى بالرعاية، ما يساهم في توفر الحماية المجتمعية لهم.

جانب من تسلم اللحوم، فيتو

حرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه

يأتي ذلك في إطار حرص أجهزة الدولة على وصول الدعم بكافة صوره إلى مستحقيه، وكذلك في ضوء مشروع صكوك الإطعام التي تتبناه وزارة الأوقاف والذي يوفر كميات كبيرة من اللحوم والتي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين ومستحقي تكافل وكرامة بمحافظة الإسماعيلية.

جانب من تسلم اللحوم، فيتو



وعلى صعيد آخر أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن إطلاق مسابقة "أهل الخير" لاختيار حملة الإطعام الأكثر تأثيرًا في رمضان لهذا العام.

ودعت وزارة التضامن الاجتماعي كل من نظّم حملة إطعام خلال الشهر الفضيل للتقدّم والمنافسة على لقب أهل الخير لهذا العام.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن الموعد النهائي للمشاركة في المسابقة هو يوم ٢٧ رمضان، وذلك من خلال هذا الرابط

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