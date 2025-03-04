الثلاثاء 04 مارس 2025
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جامعة القناة تعقد برنامجًا تدريبيًّا لطالبات الإعدادية بالإسماعيلية (صور)

جامعة القناة تعقد
جامعة القناة تعقد برنامجا تدريبيا لطالبات الإعدادية

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس  جامعة قناة السويس، أن تنمية المهارات الحياتية لدى طلبة وطالبات المدارس الاعدادية بالإسماعيلية تمثل أحد الركائز الأساسية لإعداد أجيال قادرة على مواجهة متطلبات المجتمع الحديث.  

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وأشار إلى أن جامعة القناة تحرص على تقديم برامج تدريبية نوعية تعزز من قدرات الشباب على التفاعل الإيجابي مع بيئتهم وتنمية وعيهم الذاتي والاجتماعي. 

جانب من المحاضرة، فيتو
جانب من المحاضرة، فيتو
جانب من المحاضرة، فيتو
جانب من المحاضرة، فيتو

تنفيذ مبادرات لتوعية الطلاب 

من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة القناة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بتنفيذ مبادرات تسهم في تأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل والحياة العامة، مشيرة إلى أن التدريب على المهارات الحياتية يشمل تعزيز التفكير النقدي، والقدرة على التواصل الفعّال، واتخاذ القرارات السليمة، وهي عناصر ضرورية لتحقيق النجاح في مختلف مجالات الحياة.

 

جانب من المحاضرة، فيتو
جانب من المحاضرة، فيتو

نُظم البرنامج التدريبي تحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية.

 

مكان عقد البرنامج التدريبي 

عقد البرنامج التدريبي بمدرسة الشاطئ الإعدادية بنات في الإسماعيلية، واستفاد منه 20 طالبة.  

 

قدّم المحاضرة الدكتور محمود علي موسى، الأستاذ المساعد بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية بجامعة قناة السويس.

 

أبرز محاور البرنامج 

تناول البرنامج مفهوم المهارات الحياتية وأهميتها في تحقيق التكيف الفعّال مع التحديات اليومية، إلى جانب استعراض المجالات الرئيسية التي حددتها منظمة الصحة العالمية، ومنها مهارات التواصل، وصنع القرار، والتفكير الإبداعي والنقدي، والوعي الذاتي والتعاطف، وضبط النفس، والمرونة في التعامل مع المشكلات. 

 

تعزيز التنمية الشبابية 

كما ركّز التدريب على تعزيز التنمية الشبابية الإيجابية، وتشجيع تبني السلوكيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الصحيحة، بما يسهم في إعداد شباب قادر على اتخاذ قرارات مسؤولة والمساهمة بفعالية في بناء المجتمع.

 

جاء تنظيم البرنامج التدريبي تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وأحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، في إطار جهود الجامعة لتعزيز الوعي والتطوير المستمر لمهارات الطلاب بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة.

 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة برنامج تدريبي شامل طالبات المدارس الاعدادية بالاسماعيلية

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