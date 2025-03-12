الخميس 13 مارس 2025
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محافظات

القبض على المتهم بالاعتداء على شاب بسلاح ناري في الإسماعيلية

قوات الامن, فيتو
قوات الامن, فيتو

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، برئاسة المقدم أحمد جمال، من إلقاء القبض على المتهم بالاعتداء على شخص ببندقية خرطوش في منطقة السحارة بقرية أبو عطوة.

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سبب الواقعة 

وأشارت التحريات التي أجرتها وحدة مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، أن مشاجرة نشبت بين شخصين بسبب أولوية "ركنة السيارة"، ما دفع أحدهما  إلى إطلاق نار على الآخر، وإحداث إصابات خطيرة ونزيف  في المخ، وجروح متفرقة بالجسم.  

 

تشكيل فريق بحث لسرعة ضبط المتهم 

وأمر اللواء أحمد عليان مدير مباحث الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث لسرعة ضبط المتهم.  

 

ضبط المتهم خلال حملة مكبرة 

وتمكنت حملة أمنية مكبرة ضمت النقباء: "محمود طارق"، أحمد عاطف، أحمد ممتاز، عمرو أشرف، معاونو مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، من القبض على المتهم ويدعى "عبد الرحمن. س" وضبط السلاح المستخدم في الواقعة. 

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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