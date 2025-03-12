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أخبار مصر

وزيرة التضامن تتابع مشاركة بعثة الأولمبياد الخاص المصري في فعاليات دورة الألعاب العالمية الشتوية

فعاليات دورة الألعاب
فعاليات دورة الألعاب العالمية الشتوية
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تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مشاركة بعثة الأولمبياد الخاص المصري في فعاليات دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص، والتي تستضيفها مدينة تورين الإيطالية خلال الفترة من 7 حتى 16 مارس 2025

تلقت تقريرًا من الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الأستاذ خليل محمد عن الخطوات التي تمت إلى الآن للمشاركة في الحدث الرياضي العالمي.
 
وانطلقت مرحلة تقسيم اللاعبين بالألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص، والتي تستضيفها مدينة تورين الإيطالية، وهي من المراحل الأساسية والتي تهدف إلى ضمان التنافس العادل والمتكافئ بين الرياضيين، حيث يتم تقسيمهم وفقًا لقدراتهم الرياضية، وأعمارهم، ونوعهم، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية للأولمبياد الخاص، بحيث يتم تقسيمهم في مجموعات تنافسية متجانسة، بما يضمن أن يواجه كل لاعب بالأولمبياد الخاص مشارك في هذه الألعاب منافسين على نفس المستوى.
 
وتعد مرحلة تقسيم اللاعبين وفقا لقدراتهم الرياضية خطوة محورية وأساسية لضمان عدالة التنافس في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص – تورين 2025.
 
وأوضح التقرير أن اللاعبين المصريين استعدوا بشكل جيد لهذه المرحلة الهامة، وهناك توقعات بأن يكون أداؤهم مميزًا يُعبّر عن روح العزيمة والإصرار التي يتمتعون بها، وأن جميع أعضاء البعثة فخورون بمشاركتهم في هذا الحدث العالمي، ويسعون لدعمهم بكل السبل ليحققوا أفضل النتائج ويشرفون اسم مصر.
 
وقد حرص الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة المصرية، والسيد الاستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة، والسيد الأستاذ عمرو محي الدين نائب رئيس البعثة على المرور على أماكن المسابقات والتي تشارك بها مصر للاطمئنان على لاعبي المنتخبات المصرية ومتابعة عملية التقسيم لهم مع المديرين الفنيين.
 
واشتركت اللاعبة إيمان محمد  في رياضة الجري على الثلج في عرض المسابقات الموحدة بمشاركة عدد من النجوم والمسؤولين بالأولمبياد الخاص في مسابقة تتابع الفرق في فرق موحدة مدمجة، بهدف تعظيم فكرة الدمج المجتمعي والشمول للاعبي الأولمبياد الخاص.

 


 
وتستضيف أربع مدن إيطالية مسابقات الألعاب وهي مدينة تورين التي تستضيف حفل الافتتاح، برنامج الكشف الصحي، مؤتمر الشباب العالمي، مسابقات الفلوربول، الرقص الرياضي، الجري على الثلج، وحفل الختام، بينما تستضيف مدينة براغيلاتو مسابقات تزلج اختراق الضاحية، كما تستضيف مدينة باردونيكيا مسابقات رياضة الرقص والتزلج على الثلج، وايضا تستضيف المدينة الرابعة سيستريير مسابقات التزلج على الثلج والجري على الثلج.
 
ويتسابق في المسابقات الرسمية بالألعاب ما يقارب من 1548 لاعبا ولاعبة من 103 دول في 9 رياضات مختلفة، ومن المقرر أن تستمر الألعاب حتى يوم ١٦ مارس ٢٠٢٥.
 
وثمنت الدكتورة مايا مرسي الجهد الذي يقوم به جميع أعضاء بعثة الأولمبياد الخاص المصرية لإنجاح هذا الحدث العالمي، ووجهت الجميع إلى الاستمرار في دعم أبطالنا المشاركين ومساندتهم، معربة عن ثقتها بأن الابطال المشاركين سيرفعون راية مصر عاليةً خفاقة،وأنهم سيعودون إلينا مكللين بالفخر والإنجازات.

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