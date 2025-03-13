الخميس 13 مارس 2025
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محافظات

مياه الشرقية: تركيب 100 وصلة مياه منزلية للأسر الأكثر احتياجًا بالحسينية

مياه الشرقية
مياه الشرقية

 أكد المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، أنه تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين الشركة ومؤسسات المجتمع المدنى  لتوصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة الحسينية، وذلك فقًا لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه تم الانتهاء من توصيل عدد 100 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا بقرى بحر البقر، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

توصيل المياة مجانى بالحسينية -فيتو
توصيل المياة مجانى بالحسينية -فيتو

المستحقون يتم اختيارهم بعناية 

 وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن المستحقين يتم اختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي القدرات والهمم، وذلك بعد عمل أبحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

 

المهندس محافظ الشرقية 

 أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

محافظ الشرقية يتابع جهود تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

الإشادة بجهود شركة المياه 

 أشاد محافظ الشرقية بالتعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسات المجتمع المدنى  في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجًا دون تحملهم أي أعباء مالية.

 

 

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