وفد من شركة مياه الشرقية يتفقد محطة مياه المستقبل بالإسماعيلية (صور)

استقبلت شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، وفدا من قطاعات الدعم الفنى والمشروعات والخط الساخن والسلامة والصحة المهنية، بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية.

الهدف من الزيارة

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة: إن زيارة الوفد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية استهدفت زيارة مركز التدريب الإقليمى للسلامة والصحة المهنية، والمقام بمحطة مياه المستقبل، وذلك للتعرف على آليات تنفيذه.

جانب من الزياردة، فيتو

جانب من الزياردة، فيتو

الاطلاع على تجربة محطة مياه المستقبل

وخلال الجولة استمع الوفد إلى شرح واف عن آلية تصنيع المنصة الخاصة بتنفيذ التجارب العملية للتعامل بالأماكن الضيقة والمغلقة لإصلاح المحابس والطلمبات، وإصلاح وصيانة الماكينات الغاطسة والمواد المستخدمة، والتى تم تصنيعها ذاتيا بمعرفة الورشة المركزية بشركة محافظات القناة، كما تفقد الوفد الميدان الخاص بتنفيذ تجارب تسريب الكلور، وخلال الزيارة تم الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالوفد الزائر.

إشادة بجهود شركة مياه القناة

وفى نهاية الزيارة أشاد الوفد بالجهود التى تبذلها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة فى مجال السلامة والصحة المهنية والطوارئ والأزمات، مشيرا إلى النتائج المثمرة للزيارة والمردود الإيجابى لها بمنظومة السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية.

جانب من الزياردة، فيتو

جانب من الزياردة، فيتو

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت على ضرورة استمرار مثل هذه الزيارات لتبادل ونقل الخبرات بين الشركات التابعة لتحقيق اعلى استفادة فى تحديث نظم العمل وتقييم الآداء.

ويأتي ذلك فى إطار التعاون المثمر وتبادل الخبرات مابين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة وبين شقيقاتها من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.