إزالة 48 إعلان مخالف للضوابط في حملة مكبرة بحي غرب أسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملة مكبرة في حي غرب بمدينة أسيوط، استهدفت شارع يسري راغب ومنطقة المحطة، حيث تم خلالها إزالة 48 إعلانًا مخالفًا وذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري والتصدي للتجاوزات في الإعلانات.

إزالة الإعلانات التي لا تلتزم بالضوابط القانونية والشروط المحددة

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الوحدة المحلية لحي غرب مدينة أسيوط برئاسة ممدوح جبر رئيس الحي نفذت حملة بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمشاركة جميع الأجهزة المعنية، حيث تم إزالة الإعلانات التي لا تلتزم بالضوابط القانونية والشروط المحددة، مؤكدًا أن هذه الحملة تأتي في إطار التزام المحافظة بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يساهم في تحسين الشكل العام للمدينة والحفاظ على سلامة المواطنين.

تنفيذ 12 معاملة من خلال عربة المركز التكنولوجي المتنقل

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم خلال الحملة تنفيذ 12 معاملة من خلال عربة المركز التكنولوجي المتنقل، لتسهيل إجراء الخدمات للمواطنين بشكل سريع وفعال، حيث يعمل المركز التكنولوجي على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل فوري دون الحاجة للانتقال إلى المصالح الحكومية.

وأكد محافظ أسيوط أن الحملات الميدانية ستستمر في جميع الأحياء والمراكز بشكل دوري، لتطبيق القوانين ومتابعة كافة التجاوزات والتأكد من التزام الجميع بالأنظمة المعمول بها.

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