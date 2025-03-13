فاينانشال تايمز: بولندا تدعو واشنطن لنشر أسلحة نووية على أراضيها

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، بأن الرئيس البولندي أندريه دودا، دعا الولايات المتحدة الأمريكية، إلى نقل أسلحة نووية إلى الأراضي البولندية.



وقالت تلك الوسائل: إن الرئيس البولندي ناقش مع مستشار الرئيس الأمريكي بشأن أوكرانيا، كيت كيلوج، نقل أسلحة نووية من الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا الغربية إلى الأراضي البولندية.



وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز"، التي نقلت الخبر: إن "الرئيس البولندي دعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى نقل أسلحة نووية إلى الأراضي البولندية".

وقال دودا، في مقابلة مع الصحيفة، إنه "من الواضح أن ترامب قد ينقل الرؤوس النووية الأمريكية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا الغربية إلى الأراضي البولندية"، وقال إنه ناقش هذه المسألة في الآونة الأخيرة مع كيلوج.



وأضاف دودا أن "حدود حلف شمال الأطلسي انتقلت شرقا، في عام 1999، وبالتالي بعد 26 عاما يتعين على البنية الأساسية لحلف شمال الأطلسي أن تنتقل شرقا أيضا".

وفي وقت سابق، علّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على تصريحات الرئيس البولندي أندريه دودا، حول استعداد وارسو لنشر الأسلحة النووية الأمريكية، بأنها أثارت الخوف في أمريكا وعدد من الدول الأوروبية.

وقال بيسكوف خلال مقابلة متلفزة: "تحاول بولندا دائمًا أن تكون في الصدارة، ويبدو لي أن تصريحات دودا، أثارت الخوف في أمريكا وفي عدد من العواصم الأوروبية الأخرى، لأنها سارعت إلى نفي مثل هذه الخطط".

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