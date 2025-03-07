رئيس وزراء بولندا: وارسو تسعى إلى الحصول على سلاح نووي

ذكر رئيس وزراء بولندا دونالد توسك، اليوم الجمعة، أن بلاده يجب أن تسعى إلى الحصول على الأسلحة النووية وغيرها من الأسلحة التقليدية، بما في ذلك خلال المشاركة في مبادرة المظلة النووية الفرنسية.

رئيس وزراء بولندا: وارسو ستسعى إلى الحصول على سلاح نووي



وأضاف توسك، خلال خطابه في مجلس النواب، أنه "يجب أن نضع في اعتبارنا أن بولندا يجب أن تسعى جاهدة للوصول إلى أحدث التقنيات الدفاعية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأسلحة النووية والأسلحة الحديثة غير التقليدية".

وأكد رئيس الوزراء البولندي "لن نخشى الانتقادات من أي جهة، فيما يتعلق بتعزيز قدرتنا الدفاعية، بل سننفذ ونستخدم".

وأشار توسك إلى أن بولندا تجري محادثات جادة مع الفرنسيين بشأن مشروع المظلة النووية".

وكشفت صحيفة "تلجراف" البريطانية في أواخر فبراير الماضي، أن فرنسا أبدت استعدادها لاستخدام قوتها النووية للمساعدة في حماية أوروبا.

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