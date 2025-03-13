الخميس 13 مارس 2025
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أخبار مصر

تتجاوز الثلاثينات، درجات الحرارة اليوم الخميس فى مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة  اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود  طقس حار  على أغلب الانحاء وعلى الجنوب،بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

رياح وشبورة مائية، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس

حار نهارا، حالة الطقس غدا الخميس 13-3-2025


طقس اليوم الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

 


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   19  ودرجة الحرارة العظمى 31

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنها: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  30

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 28

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 18  و درجة الحرارة العظمى 28

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 28

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 31

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  32

السويس: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى: 31

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 32

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 31

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 31

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  14 ودرجة الحرارة العظمى 32

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 32

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 15  ودرجة الحرارة العظمى:  33

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  15 ودرجة الحرارة العظمى 33

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 34

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 17  ودرجة الحرارة العظمى 34

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