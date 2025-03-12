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حالة الطقس اليوم الأربعاء 12 -3- 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم بوادي النطرون، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بوادي النطرون بمحافظة البحيرة اليوم، وتوقعت أن يشهد اليوم الأربعاء طقسًا دافئًا نهارًا، باردًا ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات الحرارة 29 نهارًا و11 درجة ليلًا.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة حيث تبدأ في الارتفاع التدريجي بقيم تتراوح من 2: 4 درجات مئوية حتى تتجاوز الثلاثينيات نهاية الأسبوع.

 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية من الثالثة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى وسط سيناء الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، وجنوب سيناء ودافئ على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى:  16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:15

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حالة الطقس البحيرة وادى النطرون هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم

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