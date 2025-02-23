محافظ الوادي الجديد يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع كلية النانو تكنولوجي

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة وجامعة القاهرة ممثلةً في كلية النانو تكنولوجي، وأحد المستثمرين المتميزين بالمحافظة، والذي وقعه كلٌ من حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتورة رباب الشريف عميدة الكلية.

وأشار المحافظ الى أن البروتوكول يأتي في إطار توظيف الأبحاث العلمية الحديثة لتطوير نظم وأساليب الزراعة بالمحافظة، من خلال استصلاح الأرض وتجربة تطبيقات أبحاث النانو تكنولوجي الحديثة بمجالات الزراعة المختلفة وتجربة أحدث تقنيات مكافحة الآفات.

ويأتي ذلك بالتعاون بين الكلية والمستثمر تحت إشراف المحافظة؛ للاستفادة من هذه التطبيقات وتوظيفها في تطوير ودعم نظم التكنولوجيا الحديثة وتعزيز استخدامها بنطاق المشروعات الزراعية المختلفة على أرض محافظة الوادي الجديد.

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