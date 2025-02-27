مجلس جامعة الوادي الجديد يوافق على افتتاح فصول دراسية جديدة بمركز باريس

عقد مجلس جامعة الوادي الجديد بجلسته الدورية الـ 77 برئاسة الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، حيث استهل المجلس اجتماعه بتقديم التهنئة إلى رئيس الجمهورية، ووزير التعليم العالي، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، وداعيًا الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

كما شهدت الجلسة استعراض أبرز الإنجازات في ملف الجامعة الأهلية، حيث شدد المجلس على أهمية تكاتف أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات لاقتراح برامج بينية وتخصصات جديدة تتماشى مع توجهات الدولة ووزارة التعليم العالي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع.

ووافق مجلس جامعة الوادي الجديد، على افتتاح فصول دراسية جديدة في مركز باريس، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من فرص التعليم الجامعي وتوفر بيئة أكاديمية متطورة للطلاب مع التأكيد على الانضباط الإداري والالتزام الأكاديمي.

كما ناقش المجلس آليات تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، مشددًا على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من إدارة الجامعة قبل مزاولة أي أعمال خارجية، كما تم التأكيد على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بالحضور خلال الأيام المقررة، وتشكيل لجنة لمتابعة انضباطهم لضمان استمرارية العملية التعليمية بشكل منتظم.

وفي إطار تنظيم العمل الإعلامي قرر المجلس حظر أي لقاءات إعلامية أو تليفزيونية أو محاضرات عامة باسم جامعة الوادي الجديد، دون الرجوع إلى الإدارة، للحفاظ على الصورة المؤسسية والرسالة الأكاديمية للجامعة.

كما تم التأكيد على عدم مشاركة أعضاء هيئة التدريس في اللجان الخارجية، مثل لجان اختيار القيادات إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من إدارة الجامعة.

وشدد المجلس على أهمية انتظام الدراسة في جميع كليات الجامعة خلال شهر رمضان، مع التأكيد على التزام العاملين بالمواعيد الرسمية لضمان استمرارية العمل الأكاديمي والإداري بكفاءة.

وأقر المجلس بتنظيم المؤتمر العلمي الأول لشباب الباحثين بكلية العلوم في 28 أبريل 2025، تحت عنوان "التكامل بين العلوم الأساسية وتطبيقاتها" بالإضافة إلى الموافقة على عقد المؤتمر العلمي الثالث لشباب الخريجين بكلية التربية الرياضية في 20 أبريل 2025، تحت عنوان "علوم الرياضة والأمن القومي في ضوء التحديات المعاصرة".

وفي إطار دعم التميز العلمي، وافق المجلس على ترشيح محي الدين محمد عطية – كبير الباحثين القانونيين – لجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2026.

ناقش المجلس عدة قضايا أكاديمية، من بينها:

- تطبيق دورات التربية الوطنية على الطالبات وفق القواعد المالية والإدارية لدورات التربية العسكرية.

- اعتماد التعديلات الجديدة على لائحة النظام العام لأعمال الامتحانات.

- تحديد أعداد الطلاب المقترح قبولهم للعام الجامعي 2025/2026.

- اعتماد اللائحة الداخلية لكلية الآداب بنظام الساعات المعتمدة، بما في ذلك برنامج المعلومات والتحول الرقمي.

كما وافق مجلس جامعة الوادي الجديد، على تصميم شعار خاص بوحدة مكافحة العنف ضد المرأة، وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز بيئة تعليمية آمنة وشاملة.

وأقر المجلس منح اللقب العلمي للأستاذية لعدد من أعضاء هيئة التدريس في كليات الزراعة، الآداب، التربية، الطب، وعلوم الرياضة، إلى جانب الموافقة على منح درجات الدكتوراه والماجستير لعدد من الباحثين في مجالات متعددة تقديرًا لإنجازاتهم العلمية.

ووافق أيضًا المجلس على قبول عدد من التبرعات شملت أجهزة تبريد مياه "كولدير" لدعم كلية الآداب والمدينة الجامعية، إلى جانب تبرعات عينية لكلية الطب البيطري وكلية علوم الرياضة، تعزيزًا للبنية التحتية التعليمية والخدمية بالجامعة.

وفي ختام الجلسة، أشاد رئيس الجامعة بجهود أعضاء هيئة التدريس والإداريين في تطوير العملية التعليمية والبحثية، مؤكدًا حرص الجامعة على تحقيق التميز الأكاديمي وتعزيز مكانتها على الصعيدين المحلي والدولي.

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