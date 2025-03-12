الأربعاء 12 مارس 2025
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس "التنمية الحضرية"

جانب من اللقاء، ڤيتو
جانب من اللقاء، ڤيتو

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمحافظة، وذلك بحضور المهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه قد تم مناقشة آلية إدراج المحافظة في مشروع "تطوير العواصم" الذي يتم تنفيذه حاليًا من خلال الصندوق لتحسين استغلال المناطق القابلة للاستثمار بالمحافظة، وتم الاتفاق على إيفاد لجنة من الصندوق لمراجعة المناطق التي يمكن استغلالها.

كما تباحثا محافظ الوادي الجديد، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية؛ موقف تطوير المناطق غير المخططة بمدينة الخارجة والتي تضمنت أحياء (البري - السبط البحري والشرقي - المجاهدين - القلقان الشرقي - عين بشارة  عزبة البلايلة)، وتم استعراض خطة استغلال منطقة موط القديمة، بعدما انتهت المحافظة من تسليم المرحلة الأولى من التعويضات للأهالي.

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