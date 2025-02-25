جامعة الوادي الجديد تبحث مشروع تأمين استدامة مجتمعات الواحات المرتبطة باستخدام المياه والأراضي بالصحراء الغربية

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وفدًا من جامعة صوفيا والجمعية اليابانية لتعزيز العلوم وهيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وذلك لمناقشة بداية انطلاق أعمال مشروع "تأمين استدامة مجتمعات الواحات المرتبطة باستخدام المياه والأراضي في الصحراء الغربية، مصر"، والممول من هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA).

ويهدف المشروع إلى تعزيز استدامة الموارد الطبيعية في محافظة الوادي الجديد من خلال تطوير حلول مبتكرة للاستخدام الأمثل للمياه والأراضي، وتحسين الإنتاجية الزراعية في ظل الظروف البيئية الصعبة، حضر اللقاء الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والدكتور أيمن يوسف كساب عميد كلية الزراعة، والدكتور أحمد عزيز الدين أبو بكر رئيس قسم الأراضي والمياه والباحث الرئيسي للمشروع، بالإضافة إلى عدد من الباحثين والمتخصصين في مجالات الاستدامة الزراعية.

تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ المشروع وخطة العمل التفصيلية، بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية لمواقع الدراسة ذات الصلة بتأمين استدامة الموارد الطبيعية، وتطبيق التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية والأراضي.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة فى تصريح له أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال الاستخدام المستدام للأراضي والمياه في المحافظة، ويهدف إلى إيجاد حلول علمية مبتكرة للتحديات البيئية التي تواجه منطقة الواحات وأكد معاليه حرص الجامعة على تعزيز التعاون الدولي في المجالات البحثية ذات الأولوية لخدمة المجتمع المحلي.

ةمن جانبه أوضح الدكتور أحمد عزيز الدين أبو بكر الباحث الرئيسي للمشروع، أن المشروع يتضمن زراعة محاصيل متحملة للملوحة وتطبيق معاملات زراعية حديثة لمواجهة تحديات الإجهاد البيئي، مع الاستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع حتى عام 2029.

كما أشار إلى أن المشروع سيوفر قاعدة بيانات دقيقة تساعد في وضع استراتيجيات مستدامة لإدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.

وفي ختام اللقاء تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات البحثية والأكاديمية لتعزيز التنمية المستدامة، وتوفير حلول عملية قابلة للتطبيق لمواجهة تحديات الموارد الطبيعية في محافظة الوادي الجديد.

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