إنشاء كلية تمريض في جامعة الوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صدور موافقة مجلس الوزراء على إنشاء كلية التمريض بجامعة الوادي الجديد، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم.

وأعرب محافظ الوادي الجديد، عن خالص تقديره لجهود القيادة السياسية الداعمة لتنمية المحافظة وتوفير خدمات تعليمية متميزة لأبنائها، مُشيرًا أنه بانضمام كلية التمريض تشمل جامعة الوادي الجديد ١٠ كليات هي (الطب البشري - الصيدلة - الطب البيطري - العلوم - الزراعة - التربية - الآداب - التربية الرياضية - الهندسة)، وهو ما يلبي احتياجات أبناء المحافظة، ويدعم الجامعة بمختلف التخصصات العلمية المطلوبة، ويسهم في تقليل الاغتراب.



قرار رئيس مجلس الوزراء

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وذلك بإنشاء كلية التمريض بجامعة الوادي الجديد، وذلك بما يلبي احتياجات أبناء المحافظة، ويدعم الجامعة بمختلف التخصصات العلمية المطلوبة، ويساهم في تقليل الاغتراب.

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