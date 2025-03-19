ما حكم من صام ولا يصلي في رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، يتجدد الجدل والحديث بين المسلمين حول حكم الصيام مع ترك الصلاة في رمضان.

من جانبه، أوضحت الأستاذة هبة النجارعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن من صام ولم يصلي لا يسقط عنه الفرض لأنه لا يشترط الصيام إقامة الصلاة ولكنه آثم بترك صلاته.

حكم من صام ولم يصلي في رمضان

وأشارت أن الله سبحان وتعالى خلقنا من أجل العبادة، فقال الله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}، فإن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه.

وأضافت الاستاذة "النجار" لـ “فيتو” أن الصلاة هي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة وأنها من آجل شعائر الإسلام، ويقول الله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾، وقالت أيضا أن الله توعد تارك الصلاة فقال الله -سبحانه وتعالى- “فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5)”.

دار الإفتاء توضح حكم صيام تارك الصلاة

ومن جانبها قالت دار الإفتاء إن من المعلوم أنَّه يجب على كلِّ مسلم أنْ يؤدي جميع الفرائض التي فرضها الله عليه؛ حتى يصلَ إلى تمام الرضا من الله، والرحمة منه، وحتى يكون قربه من الله وزيادة ثوابه وقبوله أوفر ممَّن يؤدي بعضها ويترك البعض الآخر، وتكون صلته بالله أوثق، إلا أنَّه لا ارتباط بين إسقاط الفرائض التي يؤديها والفرائض التي يتهاون في أدائها، فلكلٍّ ثوابه ولكلٍّ عقابه.

فمَنْ صام ولم يُصَلِّ سقط عنه فرض الصوم ولا يعاقبه الله عليه؛ كما أنَّ عليه وزر ترك الصلاة، يلقى جزاءه عند الله.

وممَّا لا شك فيه أنَّ ثواب الصائم المُؤَدِّي لجميع الفرائض، والمُلْتَزِم لحدود الله أفضلُ من ثواب غيره وهو أمر بدهي.

فالأول: يُسْقِطُ الفروض، ويرجى له الثواب الأوفى؛ لحسن صلته بالله.

والثاني: لا ينال من صيامه إلا إسقاط الفرض، وليس له ثواب آخر إلا مَن رحم الله وشمله بعطفه وجوده وإحسانه؛ فيكون تَفَضُّلًا منه، ومِنَّة لا أجرًا ولا جزاء.

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