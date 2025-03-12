ما أفضل أوقات الدعاء خلال رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

مع دخول شهر رمضان المبارك، يتجدد الجدل والحديث بين المسلمين حول أفضل أوقات الدعاء، فجميعنا يحرص على أن يكون دعاؤه مستجابا حتى يحقق له الله عز وجل مطلبه، وبالذكر والدعاء يتقرب العبد إلى مولاه، ويستحيي منه، وينال الأجور العظيمة والثواب الكبير، ويُغرس له في جنة عرضها السماوات والأرض، وأمرنا الله بالدعاء وذلك مصداقا لقوله "ادعوني استجب لكم".

من جانبه، أوضح الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن شهر رمضان شهر البر والغفران، النفحات والرضوان، القرآن والدعاء كما قال الله تعالى “ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ”.

أفضل أوقات الدعاء في مضان

وأشار الى أن الدعاء عبادة كما قالها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وخصوصا في رمضان فأن الدعاء لا يرد كما قال رسول الله في الحديث" «للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة" أي ما دام الإنسان صائم فدعوته مستجابة وقت السحور الإفطار.

وأضاف الشيخ "عرفة " لـ “فيتو” أن أفضل أوقات الدعاء كما قال النبي هي الدعوة بعد الإفطار لأنه يوجد فيها لحظة استجابة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- (فإن للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه).

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