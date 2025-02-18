ما حكم من يصوم ولا يصلى؟، عالم بالأوقاف يجيب

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تكثر الأسئلة المتعلقة بأحكام شهر رمضان، والتي منها “حكم من يصوم ولا يصلى”، ومن جانبه قال الشيخ إسلام النواوي، من علماء وزارة الأوقاف، إن الصلاة من أعظم العبادات في الدين الإسلامي، وهي عماد الدين ، لأنها صلة بين العبد وربه، وهي العبادة الوحيدة التي فرضها الله عز وجل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون واسطة.

هل يقبل صوم من لا يصلى

وأضاف لـ “فيتو" أن الصلاة من الأمور الهامة جدا على المؤمن، وعليه أن يؤديها حتى وإن كان عاصيا، لأنها ترد الإنسان، ومن القصص التي وردت عن الإمام أحمد بن حنبل، أنه في يوم من الأيام كان جالسا في المسجد فوجد الناس يتحدثون عن رجل يصلي ويقولون أنه لص، فمنعم الإمام بن حنبل من أن يعيبوا عليه ففي حديث اللص مع الإمام أحمد قال له: "لقد اغلقت كل الأبواب التي بيني وبين الله ولم أترك إلا باب الصلاة، وبعد مرورالسنين كان الامام أحمد يؤدي فريضة الحج ووجد رجلا متعلق بأستار الكعبة بشكل غريب فوجد ذلك اللص التائب وهو يقول أنا التائب انا العائد اليك، فعلق الإمام أحمد على ذلك المشهد قائلا: ترك بينه وبين الله بابا ففتح الله له به أبواب".

حكم من يصوم ولا يصلي



وأوضح أن الشخص الذي يقوم بالصيام دون أن يؤدي فريضة الصلاة صيامه صحيح، لكن ثوابه ناقص، ويؤدي مخالفة ومعصية أنه لا يؤدي فرض من فروض هذا الدين التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.