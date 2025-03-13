الخميس 13 مارس 2025
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أخبار مصر

بداية موجة حارة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لبداية موجة حارة حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية، وجنوب سيناء ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

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كما توقعت أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الارصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى:17

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