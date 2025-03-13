حالات وشروط سقوط حضانة الأم للصغار

في إطار حرص المشرع على مصلحة الصغار وحقوقهم، حددت القوانين حالات تسقط فيها حضانه الام وتنتقل إلى الأب أو غيره من الأقارب، وذلك وفقًا لضوابط وشروط محددة، كما نظمت الإجراءات القانونية الخاصة برفع دعاوى الرؤية للأبناء في حالات النزاع بين الوالدين.

حالات سقوط حضانة الأم

تعاطي الأم للمواد المخدرة أو الكحول: في هذه الحالة، يجب على الأب تقديم أدلة تثبت تعاطي الأم لهذه المواد، مما يشكل خطرًا على الأبناء.

امتناع الأم عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر: إذا امتنعت الأم عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالح الأب دون مبرر، تسقط حضانتها مؤقتًا وتنتقل لمن يليها في الترتيب.

زواج الأم: في حالة زواج الأم، تنتقل الحضانة إلى جدة الأطفال من ناحية الأم، أو لوالدة الأب، ثم أخت الأم، ثم أخت الأب.

سفر الأم بهدف منع الأب من رؤية الأبناء: إذا سافرت الأم بالأطفال بهدف حرمان الأب من رؤيتهم، تسقط حضانتها.

بلوغ الصغار السن القانوني: عند بلوغ الذكر 15 عامًا أو زواج الأنثى، يحق للزوج أن يطلب من المحكمة تخيير الأبناء بين البقاء مع الأب أو الأم.

عدم أمانة الأم في الحضانة: إذا ثبت أن الأم لا تؤدي واجبات الحضانة بشكل أمين، تسقط حضانتها فورًا وتنتقل لمن يليها من الحاضنات.

إجراءات رفع دعوى رؤية الصغار

التقدم بطلب تسوية لدى مكتب تسوية الأسرة: يتوجب على الأب التقدم بطلب تسوية لدى مكتب تسوية الأسرة التابع للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. ويتم إرفاق الطلب بصورة من وثيقة الزواج وشهادة ميلاد الصغير.

محاولة التسوية الودية: يتم تحديد جلسة تسوية يحضر فيها الطرفان، ويحاول الأخصائي الاجتماعي الوصول إلى تسوية ترضى الطرفين.

رفع الدعوى القضائية: في حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية، يمكن للأب رفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة.

تحديد مكان الرؤية: يتم تحديد مكان عام للرؤية، مثل نادٍ رياضي أو مكتبة عامة أو حديقة، مع مراعاة أن يكون المكان قريبًا من منزل الأم. ويتم تحديد موعد الرؤية في يوم جمعة ما بين الخامسة والسادسة مساءً، مع تسجيل الحضور والانصراف.

شروط حصول الأب على الحضانة

يجب على الأب إثبات الحالات التي تسقط فيها حضانة الأم، مثل تعاطيها للمواد المخدرة أو امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية.

في حالة زواج الأم، تنتقل الحضانة إلى الأقارب وفقًا للترتيب القانوني.

يجب أن يثبت الأب أن مصلحة الصغار تقتضي انتقال الحضانة إليه.

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