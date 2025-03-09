الأحد 09 مارس 2025
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مياه الفيوم: سحب وتحليل 66.7 عينة من محطات مياه الشرب والصرف الصحي

تحليل عينات مياه
تحليل عينات مياه الشرب بالفيوم، فيتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن قطاع المعامل بالشركة يواصل جهوده في متابعة جودة وسلامة مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي، فقد تم تجميع وتحليل 66,747 عينة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

خريطة عينات مياه الشرب والصرف الصحى والصناعي

وشملت هذه العينات 64,949 عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة، من خلال الإدارات المختصة بمعامل محطات مياه الشرب، المعمل المركزي، والجودة وشؤون البيئة، و1,672 عينة من محطات الصرف الصحي، تشمل عينات من مراحل المعالجة المختلفة، تم تحليلها بواسطة معامل الصرف الصحي والمعمل المركزي للصرف الصحي، و126 عينة صرف صناعي، تم جمعها من المنشآت الصناعية والسياحية والتجارية والطبية والخدمية، لضمان توافقها مع المعايير البيئية وحماية شبكات الصرف الصحي.

 

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وبعمل قطاع المعامل  بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، على مدار الساعة لضمان جودة وسلامة مياه الشرب، بهدف توفير مياه نظيفة وآمنة مطابقة للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى مراقبة عمليات معالجة الصرف الصحي والتأكد من مطابقة المياه المعالجة للمعايير البيئية، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.

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