مياه الفيوم تنشر معداتها استعدادا لتقلبات الطقس (صور)

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أنها نشرت معداتها في مختلف الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة، تحسبا لأي تقلبات في الطقس قد تؤدي إلى هطول أمطار على المحافظة، وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على بعض المناطق.

شفط تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار

وقد أسفر هطول أمطار خفيفة على بعض مناطق الفيوم، عن تجمعات للمياه، مما استدعى تدخل الفرق المختصة والمعدات اللازمة لسرعة التعامل معها، وتم شفط تجمعات المياه فورا، وإعادة المرق إلى حالتها الطبيعية.

تطهير شنايش تصريف الأمطار وبالوعات الصرف

كما أكدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنها اتخذت خطوة استباقية، وكثّفت فرق التطهير والصيانة أعمالها لتطهير شنايش الأمطار وبالوعات الصرف الصحي، لضمان قدرتها على استيعاب وتصريف مياه الأمطار بكفاءة مهما كانت كميتها.

خطة متكاملة للصيانة

وتنفذ شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، خطة متكاملة تشمل أعمال الصيانة الدورية، وتطهير مراحل تنقية مياه الشرب في جميع محطات الإنتاج، وفحص أجهزة التحكم والتشغيل، إلى جانب صيانة الطلمبات والمولدات الكهربائية ومحابس المياه وشبكات التوزيع. كما شدد على تطبيق نظم التشغيل القياسية لضمان عدم انقطاع المياه، مع توفير سيارات مياه متنقلة لخدمة مختلف مناطق المحافظة.

تطهير الشبكات ومحطات الرفع

كما تواصل شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة لتعزيز قدرتها الاستيعابية خلال فترات الذروة، ويتم متابعة سير العمل ميدانيًا، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على الخدمة، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف الضغوط بسبب زيادة الاستهلاك.

وتستقبل شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن 125، بالإضافة إلى خدمة واتساب على الرقم 01275358538، ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتستقبل شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن 125، بالإضافة إلى خدمة واتساب على الرقم 01275358538، ومنصات التواصل الاجتماعي.

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