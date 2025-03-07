تضامن الفيوم: توصيل 9754 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، أنه تم تركيب 9754 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقرى ومراكز محافظة الفيوم بالمجان بالتعاون مع الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال.

تطور العمل الاجتماعي التنموي بمحافظة الفيوم

وقالت الدكتورة شيرين فتحى، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، إن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، وفي المستقبل سيتم زيادة أعداد المستفيدين من المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

الهدف من توصيل مياه الشرب بالمجان

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية.

ولفتت الى أن اختيار الأسر المستفيدة خضع لعدة معايير أهمها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

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