ما يطلبه الصندوق!

وافق صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة من قرضه لنا والتى تبلغ نحو 1,3 مليار دولار، وهذا يعنى رضاء الصندوق على تنفيذ الحكومة المصرية التزاماتها معه في الاتفاق المبرم بينهما والذى يقضى بالحصول على قرض يبلغ ثمانية مليارات دولار.. وقد عبرت عن ذلك مديرة الصندوق في تصريحات لها.

غير أن الصندوق يطالب في ذات الوقت بالإسراع في تنفيذ بقية الالتزامات الأخرى الواردة في الاتفاق، وتحديدا تلك الالتزامات التى تخص التخلص من كل الدعم المدرج في الموازنة للمنتجات البترولية قبل نهاية هذا العام، وطرح عدد من الأصول والمشروعات العامة للبيع، مع مرونة سعر الصرف بشكل مستمر ودائم.



وهذه الطلبات سيكون لها تداعياتها على الاقتصاد المصرى بشكل مباشر.. فإن التخلص من دعم المنتجات البترولية سوف يسهم في زيادة موارد الخزانة العامة وسيحسن من الموازنة العامة بتخفيض العجز فيها، لكنه في ذات الوقت سوف يؤدى إلى إرتفاع معدل التضخم أو كبح جماح انخفاضه، لآن أى زيادة في أسعار تلك المنتجات تؤدى إلى إرتفاع أسعار العديد من السلع، خاصة سلع الغذاء وسلع الخدمات غير الحكومية..

أما طرح مزيد من الشركات والمشروعات العامة والحكومية للبيع فهو سوف يؤدى إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومى، وأيضًا سيغير من هيكل العمالة لدينا، لكنه في ذات الوقت سيكون له تداعياته الأخرى على الاقتصاد إذا كان المشترون أجانب او غير مصريين، لأنهم سوف يبدأون فورا في تحويل نصيبهم من الأرباح بالنقد الأجنبى إلى خارج البلاد، وهذا سيزيد من الفجوة الدولارية التى نعانى منها لزيادة انفاقنا من النقد الأجنبي.



بينما اتباع سياسة سعر الصرف المرن فإنه سيحقق لسوق الصرف الرسمية استقرارا يساعدها على جلب تحويلات العاملين بالخارج، وجذب مزيد من أموال السياحة الوافدة من الخارج بالنقد الأجنبي، لكن يتعين أن يقترن ذلك بتوفير علاج مستدام للفجوة الدولارية، ويقضى بخفض انفاقنا من النقد الأجنبي بترشيد وارداتنا من الخارج، وزيادة مواردنا من النقد الأجنبي بزيادة صادراتنا للخارج.

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