الثلاثاء 11 مارس 2025
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التضخم وانخفاضه!

 في وقت واحد تقريبا أعلن جهاز التعبئة والإحصاء والبنك المركزى حدوث انخفاض كبير في معدل التضخم خلال شهر فبراير الماضى يصل إلى النصف تقريبا بالمقارنة بشهر يناير.. ويمكن تفسير ذلك الحدث السار للمستهلكين بسببين.. 

 

الأول، هو عدم تعرض الجنيه لانخفاض كما حدث مع نهاية العام الماضي التى هبطت بقيمته إلى ما يساوى 51 جنيها للدولار، بل أن قيمته تحسنت قليلا عندما بات الدولار أقل من 51 جنيها الآن، فإن ثمة إرتباط كبير بين هبوط الجنيه وإرتفاع التضخم، وهذا ما حدث لنا العامين السابقين.. 

 

أما السبب الثانى، فهو توقف الحكومة عن زيادة أسعار المنتجات البترولية والكهرباء والتى يترتب عليها دوما زيادات في العديد من الأسعار. 


وإذا كان الجنيه ليس معرضا لانخفاضات كبيرة خلال الأشهر المقبلة نظرا لزيادة مواردنا من النقد الأجنبي، خاصة إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، فعلى العكس فإن أسعار المنتجات البترولية مرشحة للزيادة منذ الشهر القادم وحتى نهاية العام وأكثر من مرة.. 

لإننا كما قال محمد معيط إلتزمنا لصندوق النقد الدولى بالتخلص من دعم المنتجات البترولية في نهاية هذا العام لذلك يجب ألا نفاجأ إذا عاد معدل التضخم للإرتفاع مجددا.. وهذا ما تعرفه الحكومة جيدا لذلك إلتزمت في برنامجها بتخفيض معدل التضخم إلى رقم أحادى أى أقل من عشرة في المائة العام المقبل.

أمل مستدام!

تحية لرجال المخابرات

  
كما يتعين على الناس أن يعرفوا أيضا أن إنخفاض معدل التضخم لا يعنى التوقف عن إرتفاع الأسعار وإنما هو يعنى إرتفاع الأسعار بمعدل أقل مما كان يحدث من قبل.. أما إستقرار الأسعار فإنه يحدث فقط إذا كان معدل التضخم صفرا أو فوق الصفر بقليل فقط! 

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انخفاض معدل التضخم هبوط الجنيه زيادة أسعار المنتجات البترولية معدل التضخم الحكومة ارتفاع التضخم ارتفاع الأسعار فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

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