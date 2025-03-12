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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 59 بجريدة الوقائع المصرية

المستشار عدنان الفنجري
المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 59، الصادر في 12 مارس 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة الداخلية.

-قرارات وزارة العدل، بشأن نقل مقرات مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة. وإنشاء نيابة "ساقلتة" بسوهاج، يختص بالعاملين في كافة القطاعات. وإنشاء نيابة "قوص" بقنا، وتعديل اختصاص نيابة نقادة ونيابة قنا، وتعديل اختصاصات الإدارة العامة للترجمة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
قرارات وزارة الداخلية بشأن إبعاد ماهر عزات دلال، سوري الجنسية مواليد 1978، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. والأذن لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالحنسية الأجنبية، وعدم احتفاظهم بالمصرية.


وقرار وزارة الداخلية بالأذن لـ21 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. وإبعاد أردني من أصل فلسطيني، وبريطاني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.   


 

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