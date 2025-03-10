أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 57 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 57، الصادر في 10 مارس 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الشرقية.



-قرارات وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا، والأذن لـ 21 مواطنًا للتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، والأذن لـ 63 مواطنًا للتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.



-وقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تشكيل لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية فى الهيئات والجهات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

-وقرار محافظة الشرقية بالموافقة على تغيير الاستخدام لقطعة الأرض الخاصة بالمواطن مصطفى محمد جمال داخل الحيز العمرانى لمدينة فاقوس، من سكني إلى تعليمي.





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