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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 20 بجريدة الوقائع المصرية

وزير العدل المستشار
وزير العدل المستشار عدنان الفنجري، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 20، الصادر في 26 يناير 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية والاستثمار، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة القاهرة، ومحافظة الجيزة، ومحافظة كفر الشيخ.

 

وجاءت أبرز القرارات كالتالي: 
-قرارات وزارة العدل بشأن تعليق العمل بفرع توثيق نادي النيابة الإدارية التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة، وفرع توثيق نادي قضاة مجلس الدولة التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة. 

-قرارات وزارة الداخلية بشأن الإذن لكل من الـ63 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. ورد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا. وإبعاد سوريين وعراقي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. وسحب الجنسية المصرية من 42 مواطنًا.

-وقرار وزارتا المالية والاستثمار بشأن إضافة ميناء سفاجا إلى مجموعة الموانئ التى يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أى من النظم الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزارى المشترك رقم 682 لسنة 2007. 

-قرار وزارة التموين بحل وتصفية بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

-قرار محافظة القاهرة بالموافقة على اعتبار منطقة عزبة الإخلاص بحى النزهة  محافظة القاهرة منطقة إعادة تخطيط.


-وقرار محافظة الجيزة بتحصيل رسم محلى بنسبة (1%) على إجمالى فاتورة النزلاء بكافة المنشآت الفندقية والسياحية داخل دائرة محافظ ة الجيزة لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

-وقرار محافظة كفر الشيخ باعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة الصناعية ببلطيم. 

 

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