الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 50 بجريدة الوقائع المصرية

وزير العدي المستشار
وزير العدي المستشار عدنان الفنجري، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 50، الصادر في 2 مارس 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي.

-قرار وزارة العدل بإنشاء فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق الغرفة التجارية بمطروح)، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمرسى مطروح.

قرارات وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، والأذن لـ42 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

 

 

 

 

-وقرار وزارة التضامن الاجتماعى بتشكيل تشكيل لجنة بقرار من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أو مدير مديرية التضامن الاجتماعى المختص، بحسب الأحوال، تختص بحصر كافة حقوق والتزامات الأندية الاجتماعية والثقافية وأندية الدفاع الاجتماعى والأندية النسائية سواء الأنشطة المركزية أو التابعة للمديريات، ونقل حقوقهم والتزاماتهم إلى الإدارات المركزية المختصة.

 

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 43 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 41 بجريدة الوقائع المصرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اهم القرارات الحكومية اليوم أهم القرارات الحكومية جريدة الوقائع المصرية قرارات وزارة العدل وزارة الداخلية وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 43 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 41 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 33 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 23 بجريدة الوقائع المصرية
ads

الأكثر قراءة

ولد وبنت بيحبوا بعض وما ينفعش يتجوزوا يعملوا إيه علشان علاقتهم تستمر؟ على جمعة يرد (فيديو)

إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة بتهمة تقاضي رشوة

عودة أبو تريكة للأهلي بإعلان الاستاد يتصدر التريند، النشطاء: شكله هيعيد معانا

ظهور تجويف أمام عتبة سد النهضة يكشف مشكلات في التصميم، وباحث يحذر من سيناريو الانهيار

محمد صبحي يعلن رحيل الفنان مصطفى طه

نقابة المعلمين تكشف الحقيقة حول مزايدة مستشفى الجزيرة وترد على مزاعم المخالفات المالية

وائل رياض يعلن تشكيل منتخب مصر للمحليين أمام جنوب إفريقيا

رسائل الرئيس السيسي لمفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط (فيديو)

منوعات

المزيد

حقيقة ابتلاع حوت قاربا في البحر (فيديو)

40 ثانية من الإثارة والرعب تدمر سفينة فاخرة في سيدنى

روبوت لطيف يخطف الأضواء في كرنفالات ساو باولو

خضار المحاشى نار وورق العنب بـ 100 جنيه، أسعار الخضار بسوق الساحل

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيها سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد

أحدث أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 2 مارس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 والأخيرة للمرحلة الأولى من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ارتجاع السوائل إلى المريء هل يبطل الصيام؟ الإفتاء تحسم الجدل

تلاوة عطرة من القرآن الكريم للقارئ الشيخ ماهر الفرماوي (فيديو)

معجزات الرسول، مشاهد من الإسراء والمعراج وكيف شكلت الاختبار الحقيقي للمسلمين

المزيد
الجريدة الرسمية