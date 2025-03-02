أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 50 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 50، الصادر في 2 مارس 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي.

-قرار وزارة العدل بإنشاء فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق الغرفة التجارية بمطروح)، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمرسى مطروح.

-وقرارات وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، والأذن لـ42 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

-وقرار وزارة التضامن الاجتماعى بتشكيل تشكيل لجنة بقرار من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أو مدير مديرية التضامن الاجتماعى المختص، بحسب الأحوال، تختص بحصر كافة حقوق والتزامات الأندية الاجتماعية والثقافية وأندية الدفاع الاجتماعى والأندية النسائية سواء الأنشطة المركزية أو التابعة للمديريات، ونقل حقوقهم والتزاماتهم إلى الإدارات المركزية المختصة.

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