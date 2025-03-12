الأربعاء 12 مارس 2025
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خارج الحدود

وزارة التعليم الأمريكية تسرح نصف العاملين

وزارة التعليم الأمريكية،
وزارة التعليم الأمريكية، فيتو

تعمل وزارة التعليم الأمريكية على تسريح  ما يقرب من نصف موظفيها، فيما قد يكون تمهيدًا لإغلاق أبوابها تمامًا.

تعهد ترامب بإلغاء الوزارة

وفي بيان لها؛ ذكرت الوزارة الأمريكية أن عمليات التسريح جزء من "مهمتها النهائية"، في إشارة إلى تعهد ترامب بإلغاء الوزارة التي تشرف على قروض جامعية بقيمة 1.6 تريليون دولار، وتنفذ قوانين الحقوق المدنية في المدارس، وتوفر تمويلًا اتحاديًا للمناطق المحتاجة.

وتلقت مكاتب الوزارة في منطقة واشنطن أوامر بالفعل بإغلاقها من مساء أمس الثلاثاء وحتى اليوم الأربعاء "لأسباب أمنية".

تخفيض عدد الموظفين

وفي وقت سابق تعهد الرئيس دونالد ترامب بإلغاء وزارة التعليم كجزء من مسعاه لنقل مزيد من المسؤولية عن التعليم إلى الولايات.

و من المتوقع تسريح نصف القوى العاملة في وزارة التعليم، وأن إشعارات "تخفيض عدد الموظفين" ستصدر قريبا.

إدارة ترامب وكالة ما بأمر إغلاق أبوابها أمام الموظفين

ونصت مذكرة على منع دخول أي موظف إلى مبنى وزارة التعليم ابتداء من الساعة السادسة مساء أمس الثلاثاء، على أن يعاد فتح المكاتب غدًا الخميس.

وهذه ليست المرة الأولى التي تفاجئ فيها إدارة ترامب وكالة ما بأمر إغلاق أبوابها أمام الموظفين.

ويعمل في وزارة التعليم، التي أنشئت في عام 1980، نحو 4000 موظف.

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