وزير الخارجية الإيراني: دولة عربية تسلم طهران رسالة من ترامب قريبًا

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إنه سيتم تسليم رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيران قريبا عبر مبعوث من إحدى الدول العربية.

عراقجي: دولة عربية ستسلم إيران رسالة من ترامب قريبا

وقال وزير الخارجية الإيراني: “إن طهران مستعدة دائما للتفاوض بشأن برنامجها النووي”، مؤكدا أن ذلك "يجب أن يكون من موقع تكافؤ وكرامة".

وفي السياق ذاته أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن طهران لم تتسلم أي رسالة حتى الآن من واشنطن، كما أن النصوص المنسوبة إلى هذه الرسالة التي انتشرت مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة.

تحذيرات ترامب لإيران

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه حذر طهران في رسالة من أنها قد تواجه عملا عسكريا ما لم توافق على المحادثات بشأن اتفاق نووي، مشيرا إلى أنه يريد التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران لمنعها من تطوير برنامجها النووي بشكل أكبر.

وأضاف ترامب أنه عرض على طهران فرصة للتفاوض أو المخاطرة باستهداف برنامجها النووي، موضحا في تصريحات لقناة "فوكس بيزنس": "لقد بعثت لهم رسالة أعبر فيها عن أملي في أن يتفاوضوا، لأن التدخل العسكري سيكون كارثيا بالنسبة لهم".

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