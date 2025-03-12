رسوم ترامب الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم تدخل حيز التنفيذ اليوم

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن الرسوم الجمركية المتزايدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ اليوم.

رسوم ترامب الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم تدخل حيز التنفيذ



ومن جانبه قال البيت الأبيض، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء: إن هذه الرسوم الجمركية ستؤثر على كندا ودول أخرى، مشيرا إلى أن واشنطن لم تعد تخطط لرفع الرسوم الجمركية على المعادن من كندا إلى 50%.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن تحرك ترامب لتعزيز الحماية لمنتجي الصلب والألمنيوم الأمريكيين يعيد فرض التعريفات الجمركية العالمية بنسبة 25% على جميع واردات المعادن ويوسع نطاق الرسوم لتشمل مئات المنتجات النهائية المصنوعة من المعادن، من الصواميل والمسامير إلى شفرات الجرافات وعلب الصودا.

وأدى التركيز المفرط لترامب على الرسوم الجمركية منذ توليه منصبه في يناير 2025 إلى زعزعة ثقة المستثمرين والمستهلكين والشركات بطرق يخشى الاقتصاديون من أنها قد تتسبب في ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

وردت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي المسؤولة عن تنسيق المسائل التجارية، بسرعة قائلة إنها ستفرض رسوما جمركية مضادة على سلع أمريكية بقيمة 26 مليار يورو (28 مليار دولار) اعتبارا من الشهر المقبل.

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