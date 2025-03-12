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رياضة

ترتيب مجموعة التتويج بلقب الدوري قبل مواجهة بيراميدز والمصري

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

الدوري الممتاز، يلتقي فريقا المصري البورسعيدي وبيراميدز مساء اليوم الأربعاء على ستاد السويس في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة الحسم لمجموعة التتويج لبطولة الدوري الممتاز.
 

 

ترتيب المجموعة الأولى (مجموعة التتويج)بالدوري المصري

وجاء ترتيب مجموعة التتويج بالدوري كالتالي
1 بيراميدز 42 نقطة
2 الأهلي 39 نقطة
3 الزمالك 32 نقطة
4 المصري البورسعيدي 30 نقطة
5 البنك الأهلي 29 نقطة
6 بتروجيت 25 نقطة
7 سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

8  فاركو 23 نقطة
9 حرس الحدود 22 نقطة

 

 

موعد مباراة بيراميدز والمصري والقناة الناقلة

الدوري الممتاز، ويستضيف فريق بيراميدز نظيره فريق المصري البورسعيدي في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء على ستاد السويس في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة الحسم لمجموعة التتويج لبطولة الدوري الممتاز.

 

وتذاع مباراة بيراميدز والمصري عبر قناة اون سبورت 1 الناقل الحصري للدوري المصري

 

مباراة بيراميدز والمصري

ويسعي فريق بيراميدز الي تحقيق الفوز للحفاظ على صدارة الدوري الممتاز ومجموعة التتويج التي يحتل قمتها برصيد 42 نقطة

أما المصري البورسعيدي فيأتي في الترتيب الرابع برصيد 30 نقطة والفوز يرفع رصيده إلى 33 نقطة ويقربه من الزمالك صاحب الترتيب الثالث.

 

محمود ناجي حكمًا لمباراة بيراميدز والمصري 


وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري نايل والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق بيراميدز

 ويضم الطاقم كل من محمود ناجي حكمًا للساحة ومعه كل من هاني خيري ومحمد محمود لطفي كمساعدين، بالإضافة إلى محمد التابعي  حكمًا رابعًا، فيما يتولى محمد الصباحي مهام حكم تقنية الفيديو بمعاونة من زميله  محمد نهاد.

قائمة بيراميدز بمباراة المصري 

 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق - رمضان صبحي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

وتذاع المباراة علي قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

 

وتم تقسيم أندية الدوري إلى مجموعتين من خلال ترتيب الدور الأول، وتضم مجموعة التتويج 9 أندية لتحديد البطل والفرق المشاركة قاريا، فيما تضم مجموعة الهبوط 9 أندية أخرى، لتحديد الفريقين الهابطين.

 

وحافظ بيراميدز 42 نقطة على صدارة جدول الدوري المصري بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب الوصافة برصيد 39 نقطة بعد ختام المرحلة الأولى للبطولة.

وتعد فرص بيراميدز والأهلي والزمالك ويليهم المصري البورسعيدي هم الأقرب للمنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم والتأهل للبطولات القارية.

مواعيد الجولة الأولى لمجموعة التتويج بالدوري المصري


الثلاثاء 11 مارس

الزمالك ضد الأهلي  -  ستاد القاهرة (انسحاب الاهلي)

حرس الحدود (1-2) بتروجيت - 9:30 مساء- ستاد حرس الحدود

الأربعاء 12 مارس

فاركو ضد البنك الأهلي 9:30 مساءً - ستاد حرس الحدود

بيراميدز ضد المصري - 9:30 مساءً - ستاد السويس الجديد

سيراميكا - باي

 

انسحاب الأهلي أمام الزمالك

وأعلن الحكم محمد بسيوني إلغاء مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في إطار منافسات الدوري المصري بعد انسحاب الأهلي وعدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة واعتباره مهزوما بنتيجة 2-صفر.

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الدوري الممتاز مجموعة التتويج الدوري المصري

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