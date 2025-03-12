بيراميدز: الحديث حول توجيه لقب الدوري لصالحنا يسيء للمنظومة الرياضية

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز حقيقه تصريحات إيهاب الكومي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق حول توجيه لقب الدوري لصالح نادي بيراميدز بالموسم الحالي.

وقال المصدر لـ فيتو:"لا يعقل أن يكون الدوري موجه لبيراميدز، النادي السماوي من أكثر الأندية التي تعاني من التحكيم وعقوبات رابطة الأندية في كل مباراة، مدرب فريق بيراميدز من أكثر المدربين الذين يتعرضون للإيقاف وإدارة الفريق من خارج الملعب إضافة إلى تعرض بعض اللاعبين للإيقاف والعقوبات الصارمة ، فكيف سيكون اللقب موجه في ظل تلك العقوبات. هذا الكلام مغرض ويدعو للفتنة ومسيء للمنظومة الرياضية".

تصريحات الكومي

وكان إيهاب الكومي قال خلال برنامجه على قناة صدى البل:د “إن هناك العديد من الأدلة التي تؤكد وجود نية لدى الجبلاية لمنح بيراميدز لقب الدوري. سأعلن عن بعضها حاليا. مباريات بيراميدز متصدر مجموعة المنافسين على اللقب يجب أن تتوازى مع مباريات زد الذي يتصدر مجموعة الهابطين ولكن مباراتهما ليست متشابهة وبدون مقياس واضح. بيراميدز سيخوض 7 مباريات خارج أرضه ولذلك فقد قرر القائمين على الكرة في مصر منح لقب الدوري للفريق الذي يسجل أهدافا أكثر خارج ملعبه وهو ما يرجح من كفة بيراميدز”.

ويلتقي فريقا المصري البورسعيدي وبيراميدز مساء اليوم الأربعاء على ستاد السويس في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة الحسم لمجموعة التتويج لبطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والمصري والقناة الناقلة

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره فريق المصري البورسعيدي في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء على ستاد السويس في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة الحسم لمجموعة التتويج لبطولة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة بيراميدز والمصري عبر قناة اون سبورت 1 الناقل الحصري للدوري المصري

مباراة بيراميدز والمصري

ويسعي فريق بيراميدز الي تحقيق الفوز للحفاظ على صدارة الدوري الممتاز ومجموعة التتويج التي يحتل قمتها برصيد 42 نقطة

أما المصري البورسعيدي فيأتي في الترتيب الرابع برصيد 30 نقطة والفوز يرفع رصيده إلى 33 نقطة ويقربه من الزمالك صاحب الترتيب الثالث.

الغاء قمة الاهلي والزمالك

وانسحب النادي الأهلي من القمة 130 امس الثلاثاء وتم إلغاء مباراته أمام الزمالك في إطار منافسات الدوري المصري لعدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة.

فيما يجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، لإعلان تمسكه بموقفه من عدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعلن النادي الاهلي عدم استكمال مسابقة الدوري بناء على انسحابه أمس من مباراة القمة أمام نادي الزمالك.

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