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رياضة

بيراميدز يعلن قائمته استعدادا لمواجهة المصري بالدوري

فريق بيراميدز، فيتو
فريق بيراميدز، فيتو

الدوري المصري، أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المصري في إطار مباريات الدوري الممتاز.

ويحل المصري ضيفًا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء على إستاد السويس في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق - رمضان صبحي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

 

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على المصري في الساعة الـ  9:30 مساءً مساء اليوم الأربعاء في إستاد السويس الجديد ضمن لقاءات الجولة الاولي بالدور الثاني بمرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

 

وتذاع المباراة علي قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

 

ترتيب بيراميدز والمصري بجدول الدوري

ويحتل فريق بيراميدز صدارة الدوري ومجموعة التتويج برصيد 42 نقطة ويحل المصري في الترتيب الرابع برصيد 30 نقطة.

 

وتم تقسيم أندية الدوري إلى مجموعتين من خلال ترتيب الدور الأول، وتضم مجموعة التتويج 9 أندية لتحديد البطل والفرق المشاركة قاريا، فيما تضم مجموعة الهبوط 9 أندية أخرى، لتحديد الفريقين الهابطين.

وحافظ بيراميدز 42 نقطة على صدارة جدول الدوري المصري بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب الوصافة برصيد 39 نقطة بعد ختام المرحلة الأولى للبطولة.

وتعد فرص بيراميدز والأهلي والزمالك ويليهم المصري البورسعيدي هم الأقرب للمنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم والتأهل للبطولات القارية.

 

انسحاب الأهلي أمام الزمالك

أعلن الحكم محمد بسيوني إلغاء مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في إطار منافسات الدوري المصري بعد انسحاب الأهلي وعدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة واعتباره مهزوما بنتيجة 2-صفر.

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